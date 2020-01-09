شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا لخدمة 175ألف نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومرافقوهم، محطة مياه أبوقرقاص، بطاقة 102 ألف م3/ يوم، والتى تم الانتهاء من تنفيذهاً، وجارٍ تسليمها ابتدائياً، بتكلفة 885 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة، بمناطق (مركز ومدينة أبوقرقاص، وقرى جنوب مدينة المنيا، وقرى شمال مدينة ملوى)، حيث قام الوزير بضغط زر تشغيل تجريبى لأول مرشح للمياه بالمحطة.

Advertisements

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ بمحافظة المنيا، أيضاً تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب، لخدمة 175 ألف نسمة، بتكلفة نحو 425 مليون جنيه، وهى (توسعات محطة مياه سمالوط - استكمال شبكات مياه العدوة بمغاغة - محطة مياه الفرجاني – بنى مزار - محطة مياه آبا البلد – مغاغة - محطة مياه نزلة البدرمان – ديرمواس - محطة مياه نزلة اسمنت – ابوقرقاص).

وأشار المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم بمحافظة المنيا، الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعاً لمياه الشرب، وقد دخلت الخدمة، وهى (محطة مياه شرب ديرمواس وشبكاتها - محطة مياه شرب بنى مزار - محطة مياه شرب ملوي القديمة - محطة مياه ابشادات – ملوي - محطة مياه المنيا الجديدة - عدد ( 132 ) بئرا ارتوازيا - محطة مياه بنى عامر - محطة مياه شرب المنيا - عدد ( 39 ) محطة مياه شرب مدمجة - توسعات محطة مياه معصرة ملوي - توسعات محطة مياه شرب المنيا - محطة وشبكات مياه ملوي - توسعات محطة مياه شرب بنى مزار - محطة مياه شرب المنيا شرق - محطة مياه شرب المنيا القديمة - محطة مياه بنى حسن الشروق - عدد ( 11 ) محطة مياه مدمجة مطورة - شبكة مياه شرب مطاى - محطة مياه شرب مغاغة القديمة - محطة مياه شرب ديرمواس القديمة - محطة مياه شرب سمالوط - محطة وشبكة مياه العدوة ومغاغة - محطة مياه شرب مطاى القديمة - محطة مياه شرب المنيا (بنى احمد) - محطة مياه شرب العدوة القديمة - محطة وشبكات مياه شرب مطاى - عدد ( 3 ) وحدات معالجة حديد ومنجنيز - محطة مياه شرب بنى مزار القديمة - محطة مياه شرب سمالوط القديمة - محطة مياه شرب المنيا الجديدة - عدد ( 2 ) وحدة معالجة حديد ومنجنيز "بردونة واشروبة").