شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: اتحاد البنوك المصرية أنفق 415 مليون جنيه لتنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مصر تشهد مرحلة جديدة للنهضة بالتعليم، فى ضوء رؤية مصر لـ2030 والجميع مسئول لتحقيق التنمية المستدامة لمصر، مشيرا إلى أن مدرسة هويتنا بحلوان هى أحد ثمار التعاون مع اتحاد البنوك المصرية، للارتقاء بمنظومة التعليم، ويأتى اهتمام الدولة بتطوير التعليم باعتبارة الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مصر،

واضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة علي التعاون مع المجتمع المدنى بشكل كامل، للمشاركة فى الحراك الكبير الذى تشهده العاصمة فى إقامة المشروعات وأعمال التطوير، مقدما الشكر لاتحاد بنوك مصر، لوقوفه جنبا الى جنب لتحقيق التنمية فى مصر ، حيث بلغت قيمة المبالغ الذى شارك بها الاتحاد أكثر من 415 مليون جنيه شملت تطوير مناطق عشوائية وتطوير عقارات وميادين وإنشاء مدارس، مشيرا إلى أن الاتحاد ساهم فى تطوير شبكات المياه والصرف الصحى بعدة مناطق عشوائية والشعبية ما انعكس على المواطنين بتلك المناطق.

وتابع "عبد العال" خلال توقيع برتوكول لإنشاء مدرسة "هويتنا" بالتعاون مع اتحاد البنوك، أن بناء المدرسة جاء وفقا لمبادرة الاتحاد "من عشوائية لعيشة وهوية"، موضحا أن المحافظة خصصت 5 أفدنة في حلوان لإنشاء هذه المدرسة، مؤكدًا أن مبادرة الاتحاد تعد رائدة علي المستوي المحلي فقط، وعلى المستوي الدولي فلاول مرة يتكاتف القطاع المصرفي لتطوير منظومة التعليم.

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وأوضح اتحاد البنوك، أنه تم تقديم التدريب لمواطنى حلوان وتنظيم ورش عمل للسيدات فى منطقة حلوان، وكذلك مساعدة الطلبة والأطفال كيف يتكيف مع المجتمع والمحافظة على البيئة، كما تم تطوير عدد من شوارع منطقة كفر العلو بحلوان وتزيين الشارع، وهو ما انتقل للعدد من الشوارع تحت شعار " من عشوائية لعيشة وهوية"، كما توفير فرص عمل للسكان والقضاء على بؤر تجمع القمامة .

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون، بأحد فنادق القاهرة، لبناء مدرسة هويتنا بحلوان بشارع رايل عين حلوان، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم​والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، لتكون اول مدرسة مستدامة يتم بنائها وذلك تحت شعار "من عشوائية لعيشة وهوية" .