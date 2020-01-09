شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: محو الأمية فى مصر يستوجب وسائل تكنولوجية للقضاء عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاشور عمرى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن اليوم العربي لمحو الامية هو فرصة للوقوف على أهم الإنجازات التى قدمتها الجهات الشريكة لتعظيم النواتج والسلبيات لتداركها وتوضيح السمات الحديثة للتنمية التى لن تتأتى إلا بمشاركة جميع الجهات من وزارات وهيئات وجامعات وأحزاب.

وأكد عاشور فى بيان للهيئة، أن مكافحة الأمة وفقاً للقانون هى واجب وطنى واليوم العربي لمحو الأمية فرصة جيدة لمراجعة السياسات خلال عام مضى، ماذا قدمت الهيئة وماذا قدم الشركاء الحكوميين والغير حكوميين واليوم العربي لمحو الأمية فرصة لعرض موقف الجهات بداية من دور الجامعة العربية، موضحا ما تبذله الجامعة العربية من تحديات بالرغم من الصراعات فى المنطقة والموروثات الإجتماعية التى تؤثر بالسلب على الأمية فى الوقت الذى تسعى فيه جامعة الدول للوصول إلى الصفر الإفتراضى واستخدام أساليب حديثة تواكب العصر الرقمى ليس القضاء على الأمية الهجائية فقط بل الرقمية والتكنولوجية.

واوضحت الهيئة أنه منذ عام 2014 اعتمدت جامعة الدول هذا العام عام للقضاء على الأمية ولم تهمل دور الإعلام من خلال عقد اجتماعات ووضع خطة تنفيذية عن طريق وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية وبمشاركة المنظمة الكشفية للقضاء على أمية النازحين وتدريب القادة للمشاركة فى محو الأمية.

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من حانبه أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على ضرورة القضاء على الأمية واستعداد وزارة التربية والتعليم الكامل للتصدى لظاهرة الأمية فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتى اصبح التعليم الرقمى ومستجداته تحدى جديد أمام العملية التعليمية والذى يستوجب وسائل غير تقليدية تكنولوجية للقضاء على الأمية فى مصر، فهناك علاقة وطيدة بين الصحة والأمية والفقر والأمية فبدون تعليم لن نتوصل إلى فكر حر وبناء مجتمعات أكثر استدامة.

وأكد الدكتور سعيد إسماعيل استاذ أصول التربية بجامعة عين شمس على ضرورة التخلص من عار الأمية، مقدما الشكر للدكتور عاشور عمرى لما أنجزه فى هيئة تعليم الكبار.

وعرض الدكتور عاشور عمرى الانجازات التى تحققت على أرض الواقع فى مجال محو الامية فالهيئة تقوم بالدور الأعظم بمعلميها والمتعاقدين من شباب الجامعات، مقدما الشكر للجهات الشريكة من دفاع شعبي، وزارة الاوقاف،الازهر الشريف ،النقابات ،المؤسسات والمجتمع المدنى والمجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنه جارى التنسيق مع باقى الجامعات للمشاركة فى محو الأمية.

حضر الاحتفالية الدكتور أسامة فراج ،دكتور حسن خليل ممثلا عن الازهر الشريف، دكتور خالد صلاح الدين ممثلا عن الأوقاف، دكتور اشرف محرم مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار، دكتور عمر حمزة من مديرية التضامن، دكتورة سهام نجم مؤكدة على الشراكة فى العمل وانشاء الإئتلاف العربي التربوى للتنمية المستدامة والدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، مؤكداً مهام المركز فى نشر الفكر المستنير من خلال الدورات والتدريبات والبحث العلمى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة جامعة عين شمس فى القوافل التنموية فى المحافظات، وبحضور بليغ حمدى منسق عام محو الأمية بجامعة المنيا مؤكدا على دور الجامعة الفعال فى القضاء على الامية .