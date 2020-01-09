شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى ينعى ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، وجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى المصرى، ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التى تحطمت أمس الأربعاء بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخومينى الدولى بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران).

وأعرب وزير الطيران المدني ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، عن خالص التعازي والمواساة إلي فلاديسلاف كريكلي وزير البنية التحتية الأوكراني ، و يفهين ميكيتينكو سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة وأسر الضحايا وذويهم داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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وكانت السفارة الأوكرانية في طهران استبعدت أن يكون حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران ناجم عن هجوم إرهابي.

وأوضحت السفارة - حسبما ذكرت شبكة (سي.أن.أن.) الأمريكية أمس الأربعاء - أنه وفقا للمعلومات الأولية، فان الطائرة تحطمت بسبب عطل في المحرك، مشيرة إلى أن فكرة وقوع هجوم إرهابي أو هجوم صاروخي مستبعدة حاليا.

وكانت الطائرة الأوكرانية - وهي من طراز (بوينج 737) - تقل أكثر من 170 شخصا بالإضافة إلى أفراد طاقمها عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخوميني الدولي بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران).

وقالت السفارة الأوكرانية في إيران ، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا فى المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب فى تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيرانية ، وذكرت السفارة في بيان أيضا أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية.