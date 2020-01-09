شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الجمعية الشرعية: علاقتنا بمؤسسات الدولة على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، أن علاقة الجمعية بمؤسسات الدولة على أعلى مستوى وتم التنسيق مع الخارجية المصرية فيما يخص القوافل الطبية بدول وادى النيل، وكذلك الأزهر الشريف الذى يعد المرجعية الدينية، انطلاقا من التوازن والاحترام المتبادل، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي على هامش المؤتمر الدولي الثالث للأطفال حديثي الولادة المنعقد الآن بقاعة مؤتمرات الأزهر، نحن المدرسة التي صدرت للأوقاف مشروع الخطبة الموحدة، وجميع ائمتنا ملتزمون بشهادة الأوقاف، ولسنا في فاجعة أو غضاضة من ضمها للمساجد وفق المخول لها قانوناً.

وحول التبرعات أكد أن التبرعات كافة من الداخل، حيث أن الجمعية لا تقبل التمويل الخارجي بالرغم من كونه مشروع قانوناً إلا أننا لا نقبله إيماناً بأن المصريين وجيوبهم تسع وتتسع لكافة أعمال الخير والتكافل ،مشدد على أن العلاقة مع الإخوة المسيحيين ليست مزايدة ولكن انطلاقا من مبادئ ديننا، ولا نفرق في الخدمات الطبية للأطفال أو غيرهم وفق هذا المنطلق.

وكشف مصطفى إسماعيل الأمين العام و رئيس الجمعية الشرعية،ملامح الشركات التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة وصندوق تحيا مصر، وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة، حيث رصد 267 قرية أولى بالرعاية منها على سبيل المثال قرية الأشراف بإدفو، من خلال تحسين البنية التحتية كاملة سواء التعليم والصحة وخلافه، مشددا على أنهم يساهمون بنسبة 20 ٪، وتتحمل الدولة 80٪.

وتابع إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي على هامش المؤتمر الدولي الثالث للأطفال حديثي الولادة المنعقد الآن بقاعة مؤتمرات الأزهر، قمنا بتوفير تنكات مياه مؤقتا ونعمل على إنشاء 3 محطات مياه سعة الواحدة 24 ألف لتر، واستكمال نواقص المدرسة الابتدائية، والوحدة الصحية من خلال تكليف 3 أطباء بالتواجد.

كذلك تقديم مقترح بزراعة النخيل في رقعة 20 فدان بصندوق عائده للانفاق على الخدمات المتوافرة بالقرية، مع توفير المهن الأساسية للأسر من خلتل مشروع تسمين العجول وتوفير 5 رؤوس مواشي لكل أسرة.

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وفيما يتعلق بمبادرة "نور حياة" في مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، حيث يتمثل دور الجمعية في علاج "المياه البيضا، الزرقا، توفير العلاج، وتوفير نضارة"، حيث انطلقت 36 قافلة وتم علاج 1300 مريض مياه بيضا.