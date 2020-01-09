شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد البنوك: إنشاء مدرسة "هويتنا" بحلوان والافتتاح فى سبتمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا عبد القادر رئيس لجنة اتحاد بنوك مصر، أن انشاء مدرسة هويتنا كان حلما خططوا له منذ سنتين، مضيفة أن مدرسة هويتنا تسعى لإرساء مبدأ "لا تمييز فى التعليم " فسكان المناطق العشوائية من حقهم فى التعليم، بالإضافة إلى التنمية المستدامة والعمل على عودة الهوية المصرية، وهى من أهم مقدرات مصر وهى عنصر أساسى للنمو والتنمية بمصر، وعن تركيز التعليم على التنمية فيعرف المتعلم معنى البيئة وقيمة الوطن وغيرها.

وأضافت عبد القادرأن المدرسة بدأت فى الظهور، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومحافظة القاهرة، حيث وفرت 5 أفدنة وصممها مصرى بدون مقابل معلنة انه سيتم افتتاح المدرسة سبتمبر القادم، لتعبر عن رؤية حقيقية من القطاع المصرفى فى مصر لاتاحة فرصة عادلة للطفل المصر للإبداع والابتكار.

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وأوضح اتحاد البنوك، أنه تم تقديم التدريب لمواطنى حلوان وتنظيم ورش عمل للسيدات فى منطقة حلوان، وكذلك مساعدة الطلبة والأطفال لتوضيح كيف يتكيف مع المجتمع والمحافظة على البيئة، كما تم تطوير عدد من شوارع منطقة كفر العلو بحلوان وتزيين الشارع وهو ما انتقل للعدد من الشوارع تحت شعار " من عشوائية لعيشة وهوية"، كما توفير فرص عمل للسكان والقضاء على بؤر تجمع القمامة .

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون، بأحد فنادق القاهرة، لبناء مدرسة هويتنا بحلوان بشارع رايل عين حلوان، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم​ والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، لتكون اول مدرسة مستدامة يتم بنائها وذلك تحت شعار "من عشوائية لعيشة وهوية" .