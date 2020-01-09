شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة اقتصاد: الفقر من صنع الإنسان وساعات العمل انخفضت لـ52 ساعة أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة شيرين الشواربى ، الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إنه لضمان تحقيق هدف الحد من الفقر لابد من بناء السياسات على أساس قوى من الأدلة يسلط الضوء على أحوال الفقر، مؤكده أن الفقر ليس حتمى ولكنه من صنع الإنسان.

وأضافت فى كلمتها خلال منتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030 ، أن نسبة الفقراء فى مصر 33% ، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقراء فى جميع الاقاليم المصرية ماعدا ريف وجه قبلى.

وقالت أن هناك 31 مليون مصرى بواقع 7.5 مليون أسرة تحت خط الفقر فى 2018/2017 ، وأن كل فرد فقير يحتاج ل150 جنيه شهريا فى المتوسط بأسعار 2018 ليتخطى حاجز الفقر وإستكمال تغطية احتياجاته الأساسية .

وأوضحت أن متوسط ساعات العمل فى مصر انخفضت من 54 ساعة أسبوعيا ل52 ساعة اسبوعيا

وقالت الدكتورة إن 88.5% من المصريين يستفيدون من بطاقات التموين .

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وأضافت فى كلمتها خلال منتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030 ، أن الدعم الغذائى ساهم فى حماية 5.9% من المصريين من الوقوع فى الفقر ، موضحه أن لضمان الحد من الفقر خلال الفترة القادمة نحتاج ل3 محاور منها النمو الإحتوائى والسياسات الإقتصادية والحماية الإجتماعية

وتكمن أهمية منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، في أنه سيساهم بشكل كبير في تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف حول تحديث نظم الحكم والإدارة وأهميتها في تحقيق النمو والاستغلال الأمثل للموارد، بجانب تحسين الخدمات وتعظيم المكاسب الاجتماعية‪.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة‪(2018-2022).

وتكمن أهمية منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، في أنه سيساهم بشكل كبير في تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف حول تحديث نظم الحكم والإدارة وأهميتها في تحقيق النمو والاستغلال الأمثل للموارد، بجانب تحسين الخدمات وتعظيم المكاسب الاجتماعية‪.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة‪(2018-2022).