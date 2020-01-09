شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتيجة التحقيق في التعدي علي طالب داخل مدرسة ثانوي بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، قرارات انضباطية تهدف إلى الانضباط الإداري والتربوي داخل الموسسات التعليمية وخصوصا على مستوى المدرسة.

وقررت لجنة التحقيق في واقعة تعدي عدد من طلاب مدرسة ثانوية على زميل لهم داخل فناء المدرسة وهو ماتداولته وسائل التواصل الاجتماعي في فيديو مصور، خصم «5» أيام من راتب كلا من مدير المدرسة ومشرف التربية الرياضية ومسؤول أمن المدرسة، بعد أن تبين تقصيرهم في أداء الأعمال المنوط بهم القيام بها من أعمال الإشراف والمتابعة وفصل (6) طلاب لمده عشره أيام مع تمكينهم من أداء الامتحانات باستخدام التابلت التعليمي في لجنه خاصه بالمدرسة، وذلك حرصا على مستقبلهم الدراسي والذين ظهروا في الفيديو قيامهم بالتعدى على زميلهم.

وأضاف مدير تعليم الاسماعيلية، أنه بالتحقيق في الواقعه تبين أن الطلاب كانوا يحتفلون بعيد ميلاد الطالب، وهو ما أكدته أقوال الأطراف أمام لجنة التحقيق، مشيرا إلى أن قرار اللجنة يأتي في سياق إعادة الهيبة للمبنى المدرسي والحفاظ على الأخلاقيات وإعادة الانضباط بعيدا عن كون الواقعه اعتداء أو دعابة بينهم.