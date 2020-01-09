شكرا لقرائتكم خبر عن «انتشر بشكل كبير».. نقيب الفلاحين يطالب «الزراعة» بالقضاء على «صدأ القمح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تجاهل وزارة الزراعة لمرض صدأ القمح الذي انتشر بشكل كبير في عدد من المحافظات، وأدى إلى فساد محصول القمح، وأصبح يهدد الفلاحين والمزارعين، مما يتوجب معه تدخل حكومي في توفير علاج للقضاء على هذا المرض اللعين.

وقال النقيب العام للفلاحين، محمد عبدالستار، إن «صدأ أوراق القمح، هو مرض فطري يصيب بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير، وله ثلاثة أنواع تختلف فيما بينها في الفطر المسبب وموقع وشكل الإصابة والظروف المناخية لكل منها بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)».

ولفت عبدالستار، في تصريحات له، اليوم الخميس، أن «هذا المرض ينتشر في مرحلة الازدهار وهي أخطر مرحلة من الممكن أن ينتشر فيها المرض بالأقماح أو الشعير وتكون الخسائر أكبر، ويعد أخطر مرض يصيب القمح والشعير في مصر والدول العربية، حيث يكون له تأثير في الجودة والكم والنوع»، لافتا إلى أن «الفلاحين والمزارعين، اشتكوا له من عدم توافر الحبوب الخاصة بمنع ذلك المرض من الانتشار في الشعير والقمح»، مطالبا بالعمل على توفير الحبوب الخاصة بهذا المرض، وتوفير بذور مقاومة له في الجمعيات الزراعية، وكذلك تعويض الفلاحين عن خسائرهم.