شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لـ19 متهمًا والسجن 10 سنوات لـ8 آخرين لانضماهم للإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، في جلستها المنعقدة، الخميس، برئاسة المستشار محمد الشناوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف أحمد فؤاد، وعبدالحميد هندي، بالسجن 10 سنوات حضوريًا على 5 متهمين، والمؤبد غيابيًا على 19 متهمًا، و10 سنوات على 3 آخرين؛ لانضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتحريض على العنف وحيازة أسلحة نارية.

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تعود أحداث القضية لعام 2017 جنايات، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قطاع الأمن الوطني بقيام عدد من المنتميين لجماعة الإخوان بتكوين لجان لتكدير السلم العام وحيازة أسلحة نارية وتوزيع منشورات ومطبوعات ضد الدولة.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأعدوا لذلك سلاحين ناريين وذخائر وزجاجات مولوتوف وألعاب نارية ومنشورات ومطبوعات منسوبة للجماعة الإرهابية، متخذين فكر الجماعة منهجًا لتحقيق أهدافهم، وهي تعطيل أحكام الدستور والإضرار بالأمن العام لتحقيق أغراض تخريبية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.