شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، جولة تمتد لمدة 4 أيام يزور خلالها محافظات قنا والأقصر وأسوان، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والمرأة المعيلة، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا، ويطمئن على العاملين بمواقع العمل والإنتاج، ويلتقي القيادات النقابية للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يوجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.

بدأت الجولة من قنا، حيث تفقد الوزير يرفقه محافظ الإقليم، اللواء أشرف غريب، مركز التدريب المهنى لتعليم فنون الحرف اليدوية، بمدينة فقط التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، المقام على مساحة 35 ألف متر مربع أي ما يوازي 8 أفدنة، بالإضافة إلى فندق لإقامة المتدربين يضم 150 سريرًا، واستمع لشرح من مدير المركز المهندس عبدالحميد غزال، بحضور أسعد أحمد السيد مدير المديرية، مشيرا إلى أن المركز يضم 13 ورشة تدريبية منها 9 ورش على مهن التشييد والبناء (نجار، وحداد مسلح، وشدادات معدنية، وبناء طوب، ومحارة، وسيراميك، والسباكة، وتركيبات كهربائية ،ومعمل مساحة)، بالإضافة إلى ورش نجارة وخراطة مطلوب صيانتهم، واللحام جاري تطويرها، وورشة التبريد والتكييف جاري استكمالها.

كما تفقد الوزير والمحافظ أماكن 6 ورش جديدة يجري إقامتها من ضمنها ورشة للطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية)، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الدش والمحمول، والملابس الجاهزة، والتطريز الآلي، والحاسب الآلي.

وتفقدا الفندق الملحق بالمركز لبدء تجهزه وفرشة ليستقبل متدربين من الاشقاء الأفارقة وجنسيات أخرين بإعلان ذلك من خلال سفاراتنا بالخارج، داعيا الشباب من الجنسين بمحافظات الصعيد والمحافظات المجاورة لقنا الاقبال على التدريب لتأهيلهم على مختلف المهن والحرف، لبداية مشروع صغير يدر دخلاً لهم، موجها مدير مديرية قنا بمنح المتدربين شهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، ليكون بذلك صاحب عمل.

كما طلب وزير القوى العاملة من الفتيات المتدربات على مهنة المساحة تشجيع زميلاتهم على التقدم للتدريب، حتي يكون لهم فرصة عمل في هذه المهنة لعد انقراضها.

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كما تفقد الوزير والمحافظ مساحة 4 ألاف متر سيتم استغلالها الاستغلال الأمثل بتدريب الشباب من خريجي دبلومات الزراعة بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية على إقامة صوبات زراعية بزراعة نباتات طبية وعطرية.

وأكد الوزير أن المركز بعد تطويره وتغير النمط التدريبي سوف يقدم أحدث برامج للدراسة والتدريب وبناء القدرت وتأهيل الشباب وتنفيذ أحلامه وتطلعاته في توفير حياة لائقة وكريمة، مشيرا إلى أن العامل المصري جبار إذا ما توافرت له كل الإمكانيات يصبح أفضل عامل على مستوي العالم .

وقال «سعفان»: إن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تهتم بتنمية جنوب الصعيد، ونتيجة لذلك تم تطوير المركز بعد أن كان من ضمن المشروعات المتعثرة والمهملة بالمحافظة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى حل المشاكل التي كانت عقبة أمامه، موضحا أنه سيساهم في تدريب المتدربين من التعليم وخريجي المدارس الفنية ومنحهم مهنة تساعدهم في الحياة ويساهم في تقليل نسبة البطالة التي وصلت إلى 7.8% من إجمالي قـوة العمـل خلال الربع الثالث «يوليو- سبتمبر» لعام 2019.

وأوضح «سعفان»: أن الوزارة أطلقت العام الماضي عاما للتدريب المهني، مؤكدا أن هذا الملف يعتبرُ من أهم اهتماماته الرئيسية لإحداث الربط المتواكب مع التشغيل، والقضاء على شبح البطالة، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر «رؤية 2030».

وأضاف الوزير: أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والنهوض بها نهوضًا شاملًا، والبالغ عددها 38 مركزًا و3 ورش ثابتة، و13 وحدة متنقلة، تم اعادة وتهيئة وتجديد 8 وحدات من هذه الوحدات وتزويدها بالعربات اللازمة لانتقالها بين جميع المحافظات والأقاليم والنجوع القري، لتدريب الشباب على ما يحتاجه سوق العمل المصري.

ومن جانبه أكد المحافظ أن قنا ستكون لها الريادة على صعيد مصر والأفضل خلال عامين من الأن، مشيرا إلى أن ميزانية المحافظة تضاعفت 4 مرات سابقتها لتصل ألي 4 مليارات جنيه.

وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط

وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط

وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط

وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط

وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط

زيارة وزير القوى العاملة لقنا

زيارة وزير القوى العاملة لقنا

وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز تدريب قفط