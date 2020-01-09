تفاصيل زيارة رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» إلى مجلس الشورى العماني (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى العماني، بمقر المجلس بمسقط، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد المرافق له، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للسلطنة لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وأكد رئيس مجلس الشورى على قوة العلاقات والصفات العريقة بين الشعبين العماني والمصري، إلى جانب المواقف المشتركة للبلدين تجاه قضايا المنطقة.
وقدم «المعولي» نبذة عن مسيرة مجلس الشورى في السلطنة ومراحل تطورها طوال أكثر من ثلاثة عقود، كما استعرض عددا من القضايا المتعلقة بشئون الموظفين في الجهاز الإداري للدو.
من جانبه، نقل الدكتور صالح الشيخ تحيات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى خالد بن هلال المعولي، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تساهم في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى في مختلف المجالات وتعزز التعاون في مختلف الأصعدة.
حضر اللقاء الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام المجلس، وبعض أعضاء المجلس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية.
وعلى هامش الزيارة، نظم مجلس الشورى زيارة للدكتور صالح الشيخ والوفد المرافق له إلى قاعات مجلس الشورى وقاعة اجتماعات مجلس عمان والتي تخصص للاجتماعات المشتركة لمجلس الشورى ومجلس الدولة، كما أطلع الوفد على أهم المعالم المعمارية المستوحاة من العمارة العمانية لمجلس عمان وأحدث التقنيات الإلكترونية الحديثة التي يتميز بها المجلس.
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