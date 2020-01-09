شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر هام وعاجل جدًا».. تفاصيل اختبار «تعليم القاهرة» منصة الامتحانات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد عطية، مدير المديرية التعليمية بالقاهرة، أن الإدارات التعليمية بالمديرية أجرت تجربة ناجحة لدخول طلبة الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحانات، الخميس، وذلك استعدادًا للامتحانات الإلكترونية، والتي ستبدأ السبت 11/1/2020.

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وأضاف عطية أن التجربة تضمنت تفعيل أجهزة التابلت لجميع طلبة الصف الثاني الثانوي لتجنب أي مشكلة قد تحدث أثناء عقد الامتحانات.

وأكد عطية أنه تم التنبيه على مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية للأهمية القصوى بتطبيق التجربة وموافاة إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية بتقرير شامل، حيث يتم الدخول على منصة الامتحان مرة بالكود التعريفى ثم مرة بكود الطالب والتأكيد على أن جميع المدارس بالإدارة تعمل بكفاءة ومؤهلة للامتحان إلكترونيًا، مع اعتبار الأمر هام وعاجل جدا.

وأضاف أن أولى تجارب اختبار منصة الامتحانات تمت بنجاح بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بإدارة المطرية التعليمية، وبحضور مي شاهين، مدير عام الإدارة ومسؤولي إدارة التطوير التكنولوجي.

تعليم القاهرة تنجح في اختبار منصة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي