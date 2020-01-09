شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لـ«الأورام» بمشاركة 120 عالمًا أجنبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، فعاليات المؤتمر الدولى الثانى عشر لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى للأورام، والذي تنظمه الجمعية الدولية لأورام الثدي وأمراض النساء، بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد التاودي رئيس الأكاديمية العسكرية الطبية، والدكتور أشرف عمر القائم بأعمال عميد كلية طب عين شمس، ونخبة كبيرة من الأساتذة والعلماء والخبراء المتخصصين في أمراض الثدي وأورام النساء والجهاز المناعي في مصر والعالم.

ويشارك في فعاليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين أكثر من ١٢٠ عالما أجنبيا من الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند وإفريقيا، وبحضور أكثر من ٣٥٠٠ طبيب، وعدد ١٢ جمعية عالمية على رأسهم الجمعية الأمريكية للأورام، والجمعية الأوروبية للأورام، والجمعية الأوروبية لجراحة الأورام، والجمعية الأمريكية للعلاج الإشعاعي والأورام، والجمعية الإفريقية للأورام.

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وفى بداية كلمته، أكد الوزير أن هذا المؤتمر يمثل نموذجًا للتعاون الدولى بمشاركة كبار الخبراء وأهم الجمعيات في مجال الأورام، موضحًا أنه على مدى ١٢ عامًا من انعقاد هذا المؤتمر اكتسب القائمون على تنظيمه خبرة وثقة كبيرتين ساهمتا في فرض المؤتمر نفسه على الخريطة العالمية بشكل كبير، مشيرا إلى وضوح ذلك في عدد اللقاءات العلمية وورش العمل والمعارض التي تنظم على هامش فعاليات المؤتمر.

وزير التعليم العالى يفتتح فعاليات المؤتمر الدولى للأورام

وزير التعليم العالى يفتتح فعاليات المؤتمر الدولى للأورام

وأضاف «عبدالغفار» أن المؤتمر يشهد تطورا ملحوظا ويتضح ذلك في زيادة أعداد المشاركين في الفعاليات كل عام، وهو ما يعكس الثقة في القائمين على تنظيم المؤتمر من الناحية العلمية، مؤكدا أهمية التعاون مع المنظمات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم، متمنيًا للمؤتمر كل النجاح في تحقيق أهدافه المنشودة، وأن ينتهي إلى نتائج وتوصيات يكون لها تأثيرها الإيجابي في الجهود الوطنية والدولية في مجال مكافحة أمراض السرطان.

من جهته، أكد الدكتور هشام الغزالي رئيس الجمعية الدولية للأورام، أن المؤتمر سيطلق هذا العام عدة اكتشافات وخطط علاجية جديدة ومن بينها إطلاق العلاج المناعي لأول مرة في أورام الثدي ثلاثية السلبية والمنتشرة والتي أثبتت نجاحها مع العلاج الكيميائي مقارنة بالعلاج الكيميائي فقط في رفع نسب الشفاء إلى 75%، واستخدام العلاج المناعي لأول مرة في سرطان الكبد، مضيفا أن النتائج أظهرت تحسنا شديد في علاج أورام الكلى عن طريق العلاج المناعي والموجه مقارنة بالعلاج الموجه فقط في أورام الكلى المنتشرة، موضحا أن العلاجات الموجهة الهرمونية ساعدت على رفع نسب الشفاء إلى 70%، مقارنة بـ 40% فقط للعلاج الهرموني في أورام الثدي المنتشرة.