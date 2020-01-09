شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل برئاسة وزير التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مقرها بمدينة زويل بالسادس من أكتوبر، بحضور الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، وعدد من العلماء أعضاء مجلس إدارة المدينة.

ورحب «عبدالغفار» بالحضور، معبراً عن سعادته للتواجد في أحد الصروح العلمية والتي ترعاها الدولة.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مقارنة بين القانون رقم 166 لسنة 2019 والمُعدَّل للقانون 161لسنة 2012، وذلك بشأن إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي عالج بدوره بعض القصور الذي شاب القانون 161 لسنة 2012، حيث ربط القانون المعدل المدينة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل الجامعة، مع اعتبارها مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، وأكد على الالتزام بالحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعة، والتي يحميها القانون المُعدَّل.

وأشار إلى أن القانون رقم 166لسنة 2019 والمُعدَّل للقانون 161 لسنة 2012 أكد على أن الهدف من إنشاء المدينة بصفة أساسية هو تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم والإسهام في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للبحوث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية.

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كما تطرق «عبدالغفار» في حديثه إلى ما تناوله القانون المُعدَّل بشأن تشكيل مجلس أمناء المدينة، والذي يصدر بتشكيلة قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية 10 من العلماء البارزين في مجال تخصصهم، وخمسة من الشخصيات العامة المصرية والعالمية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد.

وأوضح الوزير، خلال الاجتماع، تبني الدولة لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ودعمها لاستكمال مشروع العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً من أجل استكمال هذا المشروع العلمي، كما وجه بوضع المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار أعضاء مجلس الأمناء والتي نص عليها القانون المُعدَّل.

ومن جانبه، ثمن الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، أحد أعضاء مجلس إدارة المدينة، دور الدولة في رعاية العلم والعلماء والبحث العلمي من خلال تبنيها هذا الصرح العلمي والذي يخدم الوطن ويرعى التقدم العلمي.

بدوره، أشار الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إلى دور المدينة في خدمة الوطن وتقديمها لعلماء مصريين بارزين في شتى العلوم، مؤكداً دور المدينة كنواه للتقدم العلمي والبحثي في مصر، حيث عكفت المدينة منذ إنشائها على توفير البيئة المحفزة التي تساعد على جذب العلماء المصريين ذوي الخبرات العالمية للمساهمة الفعالة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي، والدكتور عمرو شعراوي المدير الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة الأسبق، والمهندس سميح ساويرس رجل الأعمال، والمستشار محمد المنشاوي، وشارك عبر الاسكايب الدكتور مصطفى السيد، والدكتورة منى ذو الفقار.