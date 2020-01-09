شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الأمريكية للتنمية: ساهمنا بأكثر من 30 مليار دولار في تنمية مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن «شراكة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع مصر أمرا ضروريا لأهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وباعتبارنا جزء من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وكل شئ نقوم به هو في نهاية المطاف هدف السياسة الخارجية الأمريكية لكي تصبح مصر أكثر ازدهارا واستقرارا».

وأضافت «كارولين»، خلال لقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال، أن «الوكالة تتطلع إلى تعزيز الالتزام على مستوى السياسة العامة نحو أي دولة من اجل إيجاد حلول فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، بهدف تعزيز منظومة التعليم لأبناء الشعب وبناء قدرات قوى عاملة ماهرة تتمتع بصحة أفضل والعمل على ضمان الاستقرار الاقتصادي وغيرها من تحديات التنمية الشاملة»، مشيرة إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على عقد الشراكات مع الدول لبناء قدراتها البشرية والمؤسسية من خلال القطاع الحكومي والمجتمع المدني والاقتصاد والسكان على أوسع نطاق.

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وتابعت: «واستنادا إلى التزام مصر بالتنمية الجذرية، الوكالة ساهمت في مشروعات بأكثر من 30 مليار دولار في تنمية مصر، وهو ما يمثل واحدا من أكبر التزامات المساعدات الثنائية من جانب الحكومة الأمريكية وهي أطول فترة زمنية للعمل في أي بلد على مستوى العالم».

وأشارت مدير البعثة، إلى أن «الوكالة ساعدت في وضع الأسس اللازمة لتعزيز التجارة والصناعة من خلال دعم إصلاح السياسات والمساعدة في دعم الخدمات والمرافق العامة الأساسية وبناء القدرات البشرية، وقد كان عملنا في السنوات الأولى بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري الحديث والذي أرسى القاعدة الأساسية لتعزيز القوى العاملة واستهداف مجموعات المستهلكين وخلق بيئة مناسبة لتمكين الشركات من الازدهار».

ولفتت إلى أنه «في الوقت الذي أظهرت فيه مصر الالتزام قامت الوكالة بدورها بتعزيز القدرات المختلفة في مصر مما أدى إلى مساندة وزيادة الاستثمارات التي أثبتت نجاحها على المدى الطويل»، مؤكدة أن «علاقة الوكالة مع نظرائنا المصريين تستند على الاحترام والتقدير والذي ترجم إلى برامج مؤثرة وناجحة تتوافق بالكامل مع أولويات الحكومة المصرية.