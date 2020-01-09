شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة رئيس وحدة محلية بالشرقية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 80 عاملا بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح الخميس، بجولة مفاجئة بالوحدة المحلية بالبلاشون بدائرة مركز بلبيس والقرى التابعة لها، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي القرية، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

وأثناء تفقد المحافظ لشوارع القرية، تلاحظ له تدني مستوى النظافة وانتشار القمامة والإشغالات بشوارعها، وعدم رفع النزلات الكهربائية وتغطية الأسلاك المتهالكة، رغم التأكيدات اليومية بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة حفاظاً على أرواح المواطنين ،

وأصدر المحافظ قراراً بإقالة رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون، للإهمال والتقصير في العمل، وعدم متابعته لسير انتظام العمل بالوحدة المحلية، وعدم تنفيذ التعليمات الخاصة بمراجعة أعمدة الإنارة، وخلال متابعته سير انتظام العمل بالوحدة، تبين غياب 80 من العاملين بها، مما يحدث خللاً في تقديم الخدمات المؤداة للمواطنين، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس، بشن حملة نظافة موسعة ورفع القمامة والإشغالات من شوارع القرية، والتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بإنهاء إجراءات أعمال الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية، وتغطية أعمدة الإنارة من أسفل، وتغيير الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة ورفع النزلات الكهربائية، حفاظاً على أرواح المواطنين وحمايتهم من حوادث الصعق بالكهرباء.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة بلبيس، بتفعيل دور لجان المتابعة لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين والمهملين في عملهم.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية للوحدة المحلية بالبلاشون، تفقد مخابز القرية للإطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين، وشدد على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز، والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف، واستفسر من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم وتوافره منعاً لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها، وتقديم خبز جيد للمواطن مع إلزام مفتشين التموين بالمرور اليومي على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.