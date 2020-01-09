شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إعفاء مديري وحدات «البلاشون» و«ميت جابر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة العاملين المتغيبين بوحدات طب الأسرة بالبلاشون، وميت جابر، التابعتين للإدارة الصحية ببلبيس، للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية مع تشديد الجزاء.

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كما شدد وكيل الوزارة على مديرة الإدارة الصحية ببلبيس، بإعفاء مديري هذه الوحدات من مهام عملهم بالوحدتين، وتغيير مسئولي دفتر الحضور والانصراف، وندبهم خارج الوحدة لحين الانتهاء من التحقيقات.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك خلال مروره المفاجئ على هذه الوحدات وتلاحظ غياب بعض العاملين بهما.

كما قرر وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مجازاة فني الصيانة الخاص بوحدة معالجة المياه بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى الزقازيق العام، بخصم 15 يوم من الراتب، نظراً لتقصيره في العمل، وتكليف فني صيانة أخر بعد التأكد من إجتيازه التدريب المطلوب، وإعادة توزيع فني الصيانة بمعرفة الإدارة الهندسية، كما كلف مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، والفريق المختص بالمتابعة اليومية لوحدة معالجة المياه بمستشفي الزقازيق العام بصفة خاصة، وجميع وحدات الغسيل الكلوي بصفة عامة، والإفادة بتقرير دوري أسبوعي.