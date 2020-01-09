شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور للفنان إيهاب توفيق عقب حادث مصرع والده فى حريق الفيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365”، أول ظهور للفنان إيهاب توفيق بعد احتراق فيلته، ومصرعه والده مختنقا فى الحادث.

وكان حريق اندلع اليوم الخميس، داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، وإصابة والد الفنان باختناق ونقل إلى المستشفى.

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وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وقال الفنان إيهاب توفيق إن كل محاولات الأسرة لإنقاذ والده باءت بالفشل، حيث حاولت الأسرة إخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إليه.

وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة الفنان إيهاب توفيق، لـ"الخليج 365"، أن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى فيلا عمه، موضحا أن عمه ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بغرفة المعيشة ثم وصلت إلى باقى الفيلا.