شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر تحسنت فى مؤشر الحوكمة مقارنة بالعام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة الجوهرى ، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء أن إستراتيجية مصر 2030 تهدف لنمو الاقتصاد المصرى، موضحا أن منتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030 ، يهدف لوضع رؤية للحد من الفقر .

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش منتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030، مبادرة الحزام والطريق من أهم المبادرات التنموية ، موضحا أن مصر تحسنت فى مؤشر الحوكمة مقارنة بالعام الماضى.

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وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التى نجحت فى تطبيق الحوكمة.

وتكمن أهمية منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، في أنه سيساهم بشكل كبير في تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف حول تحديث نظم الحكم والإدارة وأهميتها في تحقيق النمو والاستغلال الأمثل للموارد، بجانب تحسين الخدمات وتعظيم المكاسب الاجتماعية.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة(2018-2022)..