شكرا لقرائتكم خبر عن الأموال العامة تضبط موظفا بإحدى شركات الكهرباء اختلس مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط موظف بإحدى شركات الكهرباء، لاستغلال موقعه الوظيفى واختلاسه أكثر من مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام (موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بإختلاس مبالغ مالية من عهدته دون وجه حق مما أضر بأموال جهة عمله.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام قيام المذكور فى غضون الفترة من (شهر مارس 2016 – حتى فبراير 2018) باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى "كونه يشغل منصب مساعد تحصيل آنذاك" ومناط له تحصيل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بكبار المشتركين بالشركة محل عمله نقداً أو بموجب شيكات، فقام بتحصيل قيمة بعض الفواتير نقداً من العملاء بإجمالى مبلغ (1,131 ميلون جنيه) تقريباً وإختلسه لنفسه دون وجه حق وإمتنع عن توريده، وفى سبيل عدم إكتشاف أمره قام بتسوية قيمة تلك الفواتير المختلسة بموجب شيكات خاصة بفواتير عملاء آخرين.. وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تردده على مقر عمله وبمواجهته إعترف بإرتكابها وطلب تمكينه من سداد الأموال المستحقة عليه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع"، حيث جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.