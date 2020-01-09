شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى بيست": تنحى هارى وزوجته سببه شعورهما "بعدم الترحيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر لصحيفة "ديلي بيست" الأمريكية إن السبب وراء تنحى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل هو شعورهما بأنه " غير مرحب بهما تمامًا" ، حيث تسبب قرارهما بالتنحى كأعضاء "كبار" فى العائلة المالكة فى إحداث صدمة مدوية فى البلاد وسط محاولات الجميع لفهم أسباب ما حدث.

في الواقع ، ألمحت ميجان إلى شيء مشابه عندما أخبرت المحاور توم برادبي في فيلم وثائقي في أكتوبر ، عندما سأل عن حالها: "شكرًا لك على السؤال لأنه لم يسأل كثيرا من الناس عما إذا كنت على ما يرام".

وأوضح قصر باكنغهام أن كبار أفراد العائلة المالكة لم يكونوا يعرفوا مطلقا خطط هاري وميجان.

ويقال إن كبار أفراد الأسرة - والتي يمكن أن تؤخذ عادة لتشمل الملكة والأمير تشارلز والأمير وليام - "يتألمون" و "محبطون" ، وفقًا لمراسل بي بي سي الملكي جوني ديموند.

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وقال مصدر صحيفة ديلي بيست: "يتوقع الناس من هاري أن يكون هارى أخبر زوجته بالالتزام بالقواعد المليكة ولكن حدث العكس. لقد تماشى مع كل قراراتها ، وذهب من كونه رجلاً سهل المعشر إلى حد كبير إلى هذا المليونير العصبي. يقول الكثير من زملائه القدامى في القصر إنهم الآن يجدون كل منهما مزعجا. لا أظن أن أحداً سوف يشعر بالإزعاج الكبير لعدم رؤيتهما فى القصر."

وأضاف: هذا هو بالضبط هذا النوع من التشاؤم والمشاعر المناهضة لميجان التي وجدها هاري في غاية البؤس في السنوات القليلة الماضية ، إلى جانب الهجمات التي لا هوادة فيها عليها في وسائل الإعلام.

ويوم الثلاثاء، اتهمها الناقد البريطاني الأكثر صخباً، بيرس مورجان بتمزيق كل علاقة في حياتها على حدة.