شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الاتفاق التجارى الأولى بين بكين وواشنطن فى 15 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التجارة الصينية ، إن ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني، رئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين سيوقع اتفاق "المرحلة واحد" في واشنطن الأسبوع القادم.

وأفاد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، حسبما ذكر موقع " روسيا اليوم " اليوم الخميس بأن ليو سيزور واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، مشيرا إلى أن فريقي التفاوض من الجانبين ما زالا على اتصال وثيق بشأن ترتيبات محددة للتوقيع لافتا إلى اتفاق "المرحلة واحد" سيوقع في 15 يناير في البيت الأبيض.

ومن جانبه أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه سيوقع الاتفاق مع ممثلين رفيع المستوى من الصين، وإنه سيسافر في وقت لاحق إلى بكين لبدء محادثات المرحلة التالية.

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ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق "المرحلة واحد"، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، إلى خفض رسوم جمركية وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة، بينما سيعالج بعض النزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية.