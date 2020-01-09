شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادث تصادم مروع بين شاحنتين على صحراوى الإسكندرية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الصحراوى بالإسكندرية حادث تصادم شاحنتين إحداهما تحمل مواد بترولية، ما أدى انسحابها واشتعالها وذلك بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، اليوم الخميس، ما أدى لتوقف حركة المرور في اتجاه القاهرة، وتلقى قسم شرطة ثان العامرية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 58 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اتجاه القاهرة، وتوقف حركة المرور.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور وحي العامرية ثان إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص تصادم سيارتين نقل ثقيل، أحدهما تحمل مواد بترولية وانقلاب حمولتها وسط الطريق، فيما اصطدمت الثانية بجزيرة منتصف الطريق، دون حدوث إصابات.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال إزالة المواد البترولية من الطريق، تمهيدا لإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تعرضت لموجة طقس شديدة البرودة ورياح ترابية على كافة أنحاء المحافظة والتى تسببت فى ارتفاع الأمواج وتوقف حركة الملاحة.

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وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية، خلال البيان الصادر عنها أن المحافظة تعرضت إلى موجه غير عادية من الأمطار الغزيرة الرعدية والتى تراوحت غزارتها من 30 مم إلى 35 مم، والتى تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحى بالمحافظة.

وقال "البيان" إن كمية الأمطار الغزيرة التى تساقطت على المحافظة أمس الجمعة بلغت 3 مليون متر مكعب أي بزيادة 2 مليون متر مكعب، ما دفع الأجهزة التنفيذية الاستعانة بسيارات الدفع الخاصة بالمنطقة الشمالية العسكرية لسحب المياه من الشوارع.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن أجهزة المحافظة التنفيذية وشركة الصرف الصحي تعمل بكل طاقتها على مدى 24 ساعة لتقليل الأضرار عن المواطنين، لا سيما في الشوارع الداخلية، كما تهيب المحافظة المواطنين بالالتزام بكافة التعليمات الآتية تقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من اليوم السبت، وذلك للسماح لسيارات مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.



جانب من الحادث



جانب من الحادث