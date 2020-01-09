شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا بعد 10 سنوات من صدوره.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الوقائع المصرية الملحقة للجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 9 يناير 2020 ، قرار للدكتور على المصيلحى يرجع تاريخه لسنة 2010، حيث كان يشغل الدكتور على المصيلحى منصب وزير التضامن الإجتماعى بحكومة الدكتور احمد نظيف.

وأشار القرار الذى يحمل رقم 201 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 23-6-2010،أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسا الأهلية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهورى رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى، وعلى القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2006 بتفويض وزير التضامن فى بعض الاختصاصات، وبناء على ما عرضته علينا رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.

وقد ذكرت الوقائع المصرية أن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى حسب القرار المنشور قد قرر إضفاء صفة النفع العام على جمعية تنمية المجتمع بقرية كوم الحاصل النموذجية – مركز الدلنجات البحيرة والمقيدة برقم 1218 لسنة 2007.

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وأكد القرار أن تتمتع الجمعية بامتيازات السلطة العامة، عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها، على أن ينشر القرار هذا القرار بالوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

قرار وزير التضامن بالجريدة الرسمية



