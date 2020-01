شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعرض فيلما يصور "المسيح" شاذا والعذارء مدمنة.. تعرف على رأى القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع ما يقرب من مليوني شخص برازيلى عريضة تدعوا شركة "نتفليكس" الأمريكية إلى سحب فيلم "الإغواء الأول للمسيح"، واتهم الموقعون على العريضة المجموعة البرازيلية المسئول عن عرض العمل بالسخرية من العقيدة الكاثوليكية، حيث يصور المسيح على أنه شاذ وأمه السيدة مريم مدخنة مدمنة على الحشيش، وأمر قاض برازيلي شركة "نتفليكس" الأمريكية بوقف عرض الفيلم الكوميدي الذى يسخر من سيرة المسيح.

وقال القاضي البرازيلي في مدينة ريو دي جانيرو بنديكتو أبيكير، فى تصريحات لوسائل إعلام محلية ونقلتها قناة الحرة، إن قرار وقف الفيلم المسيء فى البرازيل من قبل شركة "نتفليكس" لا يفيد فقط معتنقي الديانة المسيحية.



ابطال العمل الذى يسئ للمسيح

Advertisements

فيلم The First Temptation of christ أو "الإغواء الأول للمسيح"، الذي أنتجته قناة "بورتا دوس فوندوس" البرازيلية بدأت شركة نتفلكس عرضه الشهر الماضي بمناسبة أعياد الميلاد وقد أثار جدلا واسعا بعد أن اعتبره البعض مهينا للديانة المسيحية، وتعرض مقر الشركة المنتجة في ريو دي جانيرو لهجوم بقنبلة مولوتوف عشية عيد الميلاد، من دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات.

جدير بالذكر أن شركة نيتفلكس تسببت فى خلق حالة من الجدل قبل ذلك على مختلف الساحات، ولكن هذه المرة هي الأكبر، حيث إن الشبكة قررت أن تستعين بالممثل دنيس هايسبيرت، للعب دور "الله" في الموسم الخامس والأخير من مسلسل الفانتازيا Lucifer، وكان قد لعب الممثل نيل جيمان، دور "الله" من قبل في الحلقة الـ 26 من الموسم الثالث من المسلسل.

وكانت قد أظهرت الشبكة تجسيد "الله" من قبل في فيلم The First Temptation of Christ، والذى لعب دوره أنطونيو تابت، في الفيلم الذى أثار الجدل، بسبب ظهور المسيح "شاذ"، مما أدى إلى عمل حملة لإزالته من على منصة البث، دون أي رد من نيتلفكس إلى الآن.