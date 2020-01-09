شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يشارك بمعرض الكتاب للعام الرابع على التوالى والشعراوى شخصية الجناح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُشارِك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالى بجناحٍ خاصٍّ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى تنطلق فعاليات دورته الـ51، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

ويستهدف الأزهر بمشاركته، التى تشمل أنشطة فنية وثقافية متنوعة، التواصل والحوار مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعى، والعمل على إرساء قيَم المواطَنة والأخوة الإنسانية، ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال العديد من الإصدارات والمطبوعات التى تعكس الفكر والمنهج الأزهرى المعتدل.

وكعادته يتميز جناح الأزهر هذا العام بإطلالة فريدة، تشمل فعاليات ثقافيّةً، وعروضًا مسرحية، وأمسيات شِعريّةً، بالإضافة لوِرَشِ عملٍ في مجالات: تعليم الرسم، والرسم الكاريكاتيرى، والخط العربى والزخرفى، والأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه.

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كما يُنظّم الجناحُ العديدَ من الندوات، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التى تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن.

ويحتفى جناح الأزهر الشريف هذا العام بفضيلة الإمام محمد متولى الشعراوى، بعد اختياره "شخصية الجناح"، لكونه أحد أبرز الدعاة الأزاهرة المجددين، إضافة إلى جهوده العظيمة فى تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة، استطاع بها الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربى والإسلامى، حتى لقب بإمام الدعاة وشيخ المفسرين.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، قاعة للندوات، وركنًا للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركنًا للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

ويشهد هذا العام تغطية متميزة لأنشطة الجناح على صفحة الأزهر على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تشمل تعريفًا بأهم الإصدارات والكتب المتاحة للقراء داخل الجناح، وتغطية شاملة لجميع الندوات وتعريفًا بالمتحدثين، وعرض الأنشطة والفعاليات بشكل يومى.