تعرف على طرق الوقاية من حرائق الدفايات خلال فصل الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من حرائق الشقق السكنية الناتجة عن الماس الكهربائى بسبب استخدام الدفايات والأجهزة الكهربائية خلال فصل الشتاء، ولحماية عائلتك من ذلك يجب اتباع أسس وقواعد السلامة للوقاية من حرائق الماس الكهربى الآتية: -التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله -اقطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات -عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس -صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى -التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة -لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز Advertisements - تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم - تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة -تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق -عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام يذكر أن حريقا اندلع منذ قليل، داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، وتوفى والد الفنان باختناق ونقل إلى المستشفى.

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