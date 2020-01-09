شكرا لقرائتكم خبر عن مدير السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط: الحوكمة بمصر قائمة على تحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد زكريا ، مدير مركز دراسات السياسات الإقتصادية الكلية بالمعهد القومى للتخطيط ، إن التجربة المصرية فى الحوكمة تكمن فى التعامل معاها كأحد أدوات لزيادة معدلات النمو وجذب الإستثمارات ، موضحا أن التوجه الحكومى المصرى قائم على أن الحوكمة هى أداة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى خاصة وإنه من المتوقع وصول النمو إلى 6% فى العام المالى القادم

وأوضح فى كلمته خلال فعاليات اليوم الثانى لمنتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030 ، أن مصر تشترك مع الصين فى نموذج الخطط التنمية الخمسية ، لافتا إلى أن الحوكمة فى مصر قائمة على فكرة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وليس هدفا سياسيا

وأشار إلى مصر حاليا لديها الإصدار الثانى للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهى أحد المحاور القائمة عليها فكرة الحوكمة فى مصر ، موضحا ان مصر عانت من سوء توزيع عوائد النمو الاقتصادى خلال الأعوام الماضية قبل 2011.

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وقال أن مصر حققت مجموعة من النجاحات بعد ثورة 30 يونيو ، وتبنت أهداف التنمية المستدامة ، مضيفا أنه حاليا مصر تشهد تحديث لرؤية مصر 2030 ، ومصر أعدت تقرير عن الإستعراض الذاتى لتجربة الحوكمة فى مصر بقدر من الشفافية ويتعلق ب4 مكونات منها الحوكمة الاقتصادية والقضايا الإجتماعية والسياسات الخاص بالتنمية وحوكمة الشركات

وتكمن أهمية منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، في أنه سيساهم بشكل كبير في تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف حول تحديث نظم الحكم والإدارة وأهميتها في تحقيق النمو والاستغلال الأمثل للموارد، بجانب تحسين الخدمات وتعظيم المكاسب الاجتماعية‪.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة‪(2018-2022).