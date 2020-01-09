شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، مستشار الدولة ووزير خارجية الصين ، وانج يي، عقب زيارة لمصر استمرت يومين، التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتباحثا حول الموضوعات والقضايا المشتركة وخاصة مبادرة طريق الحرير الصينية ورؤية مصر 2030 وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير خارجية الصين، غادر على متن طائرة خاصة، تم انهاء إجراءات سفره من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان في وداعه عدد من مسؤولي وزارة الخارجية والسفارة الصينية بالقاهرة.

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ومن المقرر أن يستكمل مستشار الدولة ووزير خارجية الصين وانج يي، بعد مغادرته القاهرة جولته الأفريقية التي كانت أولى محطاتها مصر، ليتوجه إلى جيبوتي وإريتريا وبوروندي وزيمبابوي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي لمتابعة تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني – الأفريقي.

وأكد وزير الخارجية الصيني، خلال لقاؤه مع الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، أن بلاده تسعى دائمًا للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، لا سيما في ضوء الأهمية الاستراتيجية لمصر بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية ملحوظة في ظل رؤية استراتيجية متكاملة بقيادة الرئيس السيسي، موضحًا حرصه في هذا الصدد على أن تكون القاهرة المحطة الأولى خلال جولته الحالية إلى المنطقة والقارة الأفريقية.

وتناول اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي مع مستشار الدولة الصيني، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلًا عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الدولة المصرية.