شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى يوم 20 يناير الحالى بمختلف محافظات الجمهورية، وتأتى هذه القوافل فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم إطلاق 9 قوافل طبية يومي 8، و9 يناير الجاري بمناطق المفالسة مركز ادفو شرق محافظة اسوان، وام الجوابى مركز برانى محافظة مطروح، والوسطانى مركز كفر سعد محافظة دمياط، وكفر الشبع مركز الشهداء محافظة المنوفية، والمنيرة مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وابومسعود مركز العامرية محافظة الاسكندرية، ودنديل مركز ناصر محافظة بنى سويف، والسادات مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، والساحل مركز نجع حمادى محافظة قنا، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين فى منطقتي الحصوة مركز ابوكبير محافظة الشرقية، وراس حدربة وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وذلك فى يومى 9، و10 من الشهر الجارى.

وأضاف "مجاهد"، أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 10 و11 يناير الحالى بمناطق وادى الرملة ووادى البدع مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والمسيد مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق عزبة سكينة مركز شرق محافظة الاسكندرية، ودمشقين مركز الفيوم، والصفرا مركز الخانكة محافظة القليوبية، ومرسي حميرة وام الخير (ابرق) مركز الشلاتين محافظة البحر الاحمر، ومنشية المصرى مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، فى يومى 11 و12 من الشهر الجارى، وقافلة طبية اخرى يومي 12 و13 في يناير الجاري في منطقة وادى العرب مركز نصر النوبه محافظة اسوان.

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ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 13 و14 الشهر الجاري في مناطق المنشية الابراهيمية مركز دمنهور محافظة البحيرة، والشيخ مسعود مركز العدوة محافظة المنيا، والحكمية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وراس حدربة وحلايب محافظة البحر الاحمر، والموهوب مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، و4 قوافل طبية أخرى في مناطق اولاد سراج مركز الفتح محافظة اسيوط، و سرابيط الخادم ووادى النصب مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، و وردان مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، و كفر الجمال مركز طوخ محافظة القليوبية، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر ذاته.

وتابعت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية في يومي 15 و16 يناير الجاري في مناطق كلح الجبل مركز ادفو غرب محافظة اسوان، وبنجر 24 مركز الحمام محافظة مطروح، وابورماد وادلديت مركز ابورماد محافظة البحر الاحمر، وام الرضا مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وشبشير طملاى مركز منوف محافظة المنوفية، وهلية مركز ببا محافظة بنى سويف، وقرداحى مركز المنتزة محافظة الاسكندرية، ووحدة عرب العمارين مركز حى عتاقة محافظة السويس، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والجلاوية مركز ساقلتة محافظة سوهاج، والاسمرات 2 مركز المقطم محافظة القاهرة، ووحدة الشهيد خيرى مركز القنطرة غرب محافظة الاسماعيلية، وبلاد المال بحرى مركز ابوتشت محافظة قنا، كما سيتم إطلاق قافلة طبية بمنطقة النجيحى مركز صان الحجر محافظة الشرقية، وذلك في يومي 16 و17 من شهر يناير الحالى.

كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 17 و18 من الشهر ذاته في منطقتى وادى ابوجعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، والمعتمدية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، إضافةً إلى 5 قوافل طبية بمناطق القشيش مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، ومحمد فهمى السيد مركز اطسا محافظة الفيوم، والمرازقة مركز قلين محافظة كفر الشيخ، واولاد غريب محافظة سوهاج، والقرايا مركز اسنا محافظة الاقصر، وذلك في يومي 18 و19 يناير الجاري، وأخيرا سيتم اطلاق قافلة طبية أخرى يومي 19 و20 الشهر الحالي في منطقة الرقبة مركز دراو محافظة اسوان.

ويذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى.