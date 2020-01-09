شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحى بالمنيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الزيارة التفقدية لمدينة المنيا الجديدة، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 140 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 20 ألف م3/يوم.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم استخدام المياه المُعالجة ثلاثياً فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة، ويتم بالتزامن تنفيذ شبكة الرى للمدينة بالكامل، بحيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة فى رى الزراعات فور الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة، ودخولها الخدمة، مؤكداً أنه يتم تحديد نوعية المعالجة (ثنائية - ثلاثية)، طبقاً للهدف من استخدام المياه المُعالجة، سواءً فى زراعة الغابات الشجرية، أو ري المسطحات الخضراء، وذلك من أجل الاستخدام الأمثل للاستثمارات التى يتم إنفاقها فى تلك المشروعات.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن توجه الدولة حالياً هو المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، باستخدام أحدث الأساليب، وإعادة استخدامها فى رى المسطحات الخضراء، وغيرها، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن المرحلة الأولى من محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3/يوم، یتم معالجة ١٢.٥ ألف م٣/یوم ثلاثیاً، و7.5 ألف م ٣/ یوم ثنائیاً، وتبلغ تكلفة المشروع ٢٨٥ ملیون جنیه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنیة، ٩٥ %، والأعمال الكھرومیكانیكیة 90 %.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه، بطاقة 50 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها، فى ‪31 / 3 / 2020‬.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد توجه صباح اليوم، لمحافظة المنيا وذلك لتفقد عدد من المشروعات السكنية ومشروعات الصرف والمياه فى مدينة المنيا الجديده، وكذلك متابعة تنفيذ اولي المشروعات فى مدينة بني مزار الجديدة .

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وكان قد سبقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، بزيارة لمدينة المنيا الجديدة، حيث تفقد فيها عدد من المشروعات، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك المشروعات، ورافقه خلال الزيارة المهندس يحيى الجارحي، مدير عام الطرق بالهيئة، والمهندس معتز عبدالفتاح، مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز.

وتفقد المهندس علاء عبدالعزيز، عدداً من مشروعات الطرق، ومنها، أعمال تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي، وكذا استكمال أعمال الرصف وتوسعة الطرق بالمدينة، بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي، وتزامناً مع تطوير أعمال الزراعة، واستكمال البنية التحتية وتنفيذ شبكة الري بالمدينة، ومشروعات المرافق، ومنها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة (20ألف م3/يوم)، كمرحلة أولى، موجهاً بضرورة سرعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه الشرب الدائمة بطاقة (50 ألف م3/ يوم).

وأشاد المهندس علاء عبدالعزيز، بنسب الإنجاز بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي، وكذا أعمال الزراعة بالمدينة، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً ، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير الطرق لتتناسب مع المرحلة القادمة من عمر المدينة، وذلك في إطار زيادة عوامل جذب الاستثمارات بالمدينة، والتي تشهد إقبالا غير مسبوق من المستثمرين.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، عدداً من عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، واستمع لشرحٍ وافٍ حول المشروع، مؤكدا علي التواصل المستمر والمتابعة الدورية لمواقع العمل، وحفّز الشركات علي استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية، مطالباً بضرورة العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين بالمدينة، ومنها زيادة المشروعات الخدمية والترفيهية.