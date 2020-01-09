شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حى الهرم وفقاً للأغراض التجارىة والإدارية والسكنية وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لــ 4 مناطق بنطاق الحى شملت المنطقة الأولى شارع فيصل بداية من إلتقائه مع طريق ترعة المريوطية وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائرى والحدود الادارية لمدينة الجيزة مع مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات وطريق القاهرة الفيوم الصحراوى وميدان الرماية ومدخل طريق مصر إسكندرية الصحراوى و شارع الأهرام وترعة المريوطية حتى التقائة مع شارع الملك فيصل المنطقة الثانية شارع الملك فيصل بداية من التقائة مع شارع طريق كفر طهرمس وترعة المنصورية والطريق الدائرى وطريق كفر طهرمس حتى التقائة بشارع الملك فيصل.

والمنطقة الثالثة شارع الهرم بداية من التقائة مع طريق المريوطية وشارع أبو الهول السياحى الشرقى(ترعة المنصورية ) والطريق الدائرى المنيب وترعة المريوطية حتى التقائة بشارع الهرم المنطقة الرابعة(منشية البكارى- كفر غطاطى) طريق المنشية بداية من التقائة مع الطريق الدائرى- شارع المأذون(شارع محمد عبد الدايم) وشارع السعودى و طريق المريوطية حدود الحيز العمرانى المعتمد لمدينة الجيزة طريق اللبينى( طريق جمال الدين البنا) و شارع الحاج نصر المنوفى و الطريق الدائرى وترعة نصار وطريق مصرف كرداسة وشارع المدرسة القديم وشارع بهجت و طريق ترعة المنصورية و الطريق الدائرى حتى التقائة مع طريق المنشية.

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وتراوحت قيمه التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنية كحد أدنى و280 جنيه كحد أقصى و100 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى و 360 جنيه كحد أقصى و 205 جنيه للمتر التجارى كحد أدنى و 800 جنية كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م .

وأشار قرار محافظ الجيزة إلى حظر التصالح فى عدد من المناطق وفقا للفقرة 6 من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنه 2019 وهى مناطق شارع الهرم بداية من طريق ابو الهول السياحى الغربى (ترعة المنصورية) و مدخل طريق مصر اسكندرية الصحراوى و ميدان الرماية و طريق القاهرة الفيوم الصحراوى و إمتداد الطريق الدائرى(محور المنيب) و شارع ابو الهول السياحى الغربى (ترعة المنصورية) حتى التقائة بشارع الهرم . كما اصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها فى حوالى 15 شارع رئيسى وحيوي بنطاق حى الهرم شملت شارعى كعبيش و مصرف اللبينى 1000 للتجارى 280 للادارى 200 للسكنى وشارعى المنشية و كفر طهرمس 600 للتجارى 200 للادارى 160 للسكنى وشارع الصفا والمروة 400 للتجارى 160 للادارى 120 للسكنى وشارع زغلول 800 للتجارى 240 للادارى 160 للسكنى وشارع الهرم 1200 للتجارى 360 للادارى 280 للسكنى وترعة المريوطية ( الجهه الغربية) 800 للتجارى 280 للادارى 200 للسكنى وشارع المنصورية (الجهه الشرقية) 1000 للتجارى 320 للادارى 240 للسكنى وطريق مصر اسكندرية الصحراوى 800 للتجارى 400 للادارى 320 للسكنى وشارع الملك فيصل 1600 للتجارى 400 للادارى 320 للسكنى وشارع الثروة المعدنية 800 للتجارى 360 للادارى 280 للسكنى وشارعى جاردينيا و الجيش 1000 للتجارى 400 للادارى 320 للسكنى وشارع المجزر الالى 600 للتجارى 320 للادارى 240 للسكنى وشارع عمرو بن العاص 800 للتجارى 280 للادارى 200 للسكنى.