شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إنشاء 3 محطات إنذار للكشف المبكر عن الملوثات بمياه نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، سحب 11 ألف 326 عينة مياه وتحليلها لرصد ملوثات المياه للتأكد من سلامتها، وذلك خلال عام 2019، يأتى ذلك فى إطار الخطة القومية لرفع كفاءة الشبكة القومية للمياه ورصد الملوثات، وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تحليل 10 آلاف و277 عينة مياه لرصد ملوثات مياه نهر النيل وفروعه بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، كما تم تحليل 568 عينة لرصد ملوثات مياه المصارف، وتحليل481 عينة لرصد ملوثات مياه البحيرات، فيما تم تحليل 982 عينة معادن ثقيلة بالأسماك لرصد ملوثات الأسماك الواردة من نهر النيل والبحيرات المصرية.

وكشف "مجاهد" عن إنشاء 3 محطات إنذار للكشف المبكر عن الملوثات بمياه نهر النيل، بمحافظات "القليوبية، وكفر الشيخ، والاسكندرية" لافتاً إلى تشغيل معمل الرصد بمحافظتى "مرسى مطروح، والوادى الجديد"، بالإضافة إلى تزويد المعامل الإقليمية بأجهزة حديثة.

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من جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، الى الانتهاء من تطوير معامل المركز الرئيسي بامبابة، ومعامل المحافظات، كما تم امدادهم بالأجهزة العلمية الحديثة ،مشيراً إلى إنه تم تطوير معمل المبيدات للكشف عن الملوثات الصادرة من محارق المستشفيات ومداخن المصانع المسببة للسرطان، ومتبقيات المبيدات وتحليل بقايا المبيدات في المياه والمركبات العضوية، كما تم تطوير معمل السموم لرصد المعادن الثقيلة لعينات الشبكات القومية للمياه.

وقال "عيد" إنه فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشري، تم عقد 24 دورة تدريبية للكيميائين والصيادلة والفنيين وبعض العاملين بمراكز الرصد البيئي على مستوى الجمهورية في مجالات البيئة المختلفة كالمياه والهواء والتربة لتنمية مهارات العاملين بالإدارة العامة لمركز الرصد البيئي بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والمنوفية وبني سويف وبورسعيد.