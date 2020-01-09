شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: العامل المصرى جبار.. ولو توفرت له إمكانيات سيصبح الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، جولة تمتد لمدة 4 أيام يزور خلالها محافظات قنا والأقصر وأسوان، فى إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدى الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والمرأة المعيلة، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا، ويطمئن علي العاملين بمواقع العمل والإنتاج، ويلتقى القيادات النقابية للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يوجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.

بدأت الجولة من قنا، حيث تفقد الوزير يرفقه محافظ قنا اللواء أشرف غريب، مركز التدريب المهنى لتعليم فنون الحرف اليدوية، بمدينة فقط التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، المقام على مساحة 35 ألف متر مربع أي ما يوازي 8 أفدنة ،بالإضافة إلى فندق لإقامة المتدربينيضم 150 سريرًا، واستمع لشرح من مدير المركز المهندس عبد الحميد غزال، بحضور أسعد أحمد السيد مدير المديرية، مشيرا إلي أن المركز يضم 13 ورشة تدريبية منها 9 ورش على مهن التشييد والبناء(نجار، وحداد مسلح، وشدادات معدنية، وبناء طوب، ومحارة، وسيراميك، والسباكة، وتركيبات كهربائية ،ومعمل مساحة)، بالإضافة إلي ورش نجارة وخراطة مطلوب صيانتهم، واللحام جارى تطويرها، وورشة التبريد والتكييف جارى استكمالها.

كما تفقد الوزير والمحافظ أماكن 6 ورش جديدة يجرى إقامتها من ضمنها ورشة للطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية)، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الدش والمحمول ، والملابس الجاهزة، والتطريز الآلى، والحاسب الآلى.

وتفقدا الفندق الملحق بالمركز لبدء تجهزه وفرشة ليستقبل متدربين من الاشقاء الأفارقة وجنسيات أخرين بإعلان ذلك من خلال سفاراتنا بالخارج، داعيا الشباب من الجنسين بمحافظات الصعيد والمحافظات المجاورة لقنا الاقبال علي التدريب لتأهيلهم علي مختلف المهن والحرف ، لبداية مشروع صغير يدر دخلاً لهم، موجها مدير مديرية قنا بمنح المتدربين شهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، ليكون بذلك صاحب عمل.

كما طلب من الفتيات المتدربات على مهنة المساحة تشجيع زميلاتهم على التقدم للتدريب ، حتي يكون لهم فرصة عمل في هذه المهنة لعد انقراضها.

كما تفقد الوزير والمحافظ مساحة 4 آلاف متر سيتم استغلالها الاستغلال الأمثل بتدريب الشباب من خريجي دبلومات الزراعة بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية علي إقامة صوبات زراعية بزراعة نباتات طبية وعطرية.

وأكد الوزير أن المركز بعد تطويره وتغير النمط التدريبي سوف يقدم أحدث برامج للدراسة والتدريب وبناء القدرت وتأهيل الشباب وتنفيذ أحلامه وتطلعاته في توفير حياة لائقة وكريمة، مشيرا إلي أن العامل المصري جبار إذا ما توافرت له كل الإمكانيات يصبح أفضل عامل علي مستوي العالم.

وقال "سعفان" : إن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بتنمية جنوب الصعيد، ونتيجة لذلك تم تطوير المركز بعد أن كان من ضمن المشروعات المتعثرة والمهملة بالمحافظة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى حل المشاكل التي كانت عقبة أمامه، موضحا أنه سيساهم في تدريب المتدربين من التعليم وخريجي المدارس الفنية ومنحهم مهنة تساعدهم في الحياة ويساهم في تقليل نسبة البطالة التي وصلت إلي 7.8% من إجمالي قـوة العمـل خلال الربع الثالث "يوليو - سبتمبر" لعام 2019.

وأوضح "سعفان" : أن الوزارة أطلقت العام الماضي عاما للتدريب المهني، مؤكدا أن هذا الملف يعتبرُ من أهم اهتماماته الرئيسية لإحداث الربط المتواكب مع التشغيل، والقضاء على شبح البطالة ، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر "رؤية 2030".

وأضاف الوزير: أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والنهوض بها نهوضًا شاملًا، والبالغ عددها 38 مركزًا و3 ورش ثابتة، و13 وحدة متنقلة، تم اعادة وتهيئة وتجديد 8 وحدات من هذه الوحدات وتزويدها بالعربات اللازمة لانتقالها بين جميع المحافظات والأقاليم والنجوع القري، لتدريب الشباب على ما يحتاجه سوق العمل المصري.

ومن جانبه أكد المحافظ أن قنا ستكون لها الريادة علي صعيد مصر والأفضل خلال عامين من الأن ، مشيرا إلى أن ميزانية المحافظة تضاعفت 4 مرات سابقتها لتصل إلي 4 مليارات جنيه.



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