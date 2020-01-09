شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أملاك الدولة ورفع إشغالات وإعلانات مخالفة بشرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدى الوصيف، حملة مكبرة استهدفت استكمال إعادة تطهير بالوعات الأمطار وتطهير مطابق الصرف الصحى والتأكيد على مرفق الصرف الصحى ومرفق المياه ومشرفى المناطق من الحي بالمرور والمتابعة المستمرة لملاحظة أى مشاكل صرف صحى أو مياه والتعامل الفورى حيال المشكلة ومتابعة سلامة جميع المطابق والبالوعات.

كما نفذ الحى حملة لمتابعة استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمنطقة السويسرى أ ومنطقة مساكن النقابات "الطوب الرملى" ( المرحلة الثانية) حيث جارى صب وتركيب بلدورات ثم يعقبها تركيب انترلوك للأرصفة، وإنشاء بالوعات صرف امطار ثم رصف للشوارع، واستكمال أعمال دهانات البلدورات لمنطقة السويسرى بالمشاركة المجتمعية لمواطنين المنطقة بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى.

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كما تم تنفيذ تطوير شارع البطراوى المنطقة الأولى، شملت صيانة أعمدة الإنارة ، كما تم تركيب كشافات بمنطقة السفارات وشارع البطراوى بالمنطقة الأولى وإصلاح كابلات أرضية بشارع خضر وشارع ابن النفيس بالمنطقة السادسة ومنطقة البوشى بالواحة فى الحى العاشر وشارع عز الدين طه بالمنطقة الاولى ، ورفع كفاءة الحدائق واستكمال تقليم الأشجار وصيانة وقص الأسوار فى مناطق متفرقة بالحى.

ونفذت أجهزة الحى قرار صادر من محكمة القاهرة الجديدة بالعقار رقم 68 شارع يوسف عباس بالتمكين لمحل تم الاستيلاء عليه، وتنفيذ قرارى إزالة لمخالفات تعدى على أملاك الدولة بقصد التحويل من سكنى إلى تجارى بعقار بمنطقة السويسرى، كما تم رفع الاشغالات بشارع متولى الشعراوى ومن أمام مدرسة توفيق الحكيم الحي العاشر وإزالة إعلانات مخالفة بمناطق متفرقة، كما تم المرور بواسطة إدارة البيئة بالحى وتبين وجود مخالفات بيئية فى بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة.