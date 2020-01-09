شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد عادل سعد محمود جويش للتعزية فى وفاة فوزية سيد عبد الباقى، والعميد محمد سمير للتعزية فى وفاة لواء شرطة إبراهيم محمد نجيب، واللواء محمد سيد على رستم للتعزية فى وفاة والدة السيد عمرو على عبد العزيز الجارحى. كما أوفد الرئيس السيسي، العميد محمد عمر للتعزية فى وفاة اللواء حسن سيد بندارى، والعميد خالد يونس للتعزية فى وفاة سعاد محمد عبد الرافع، والعميد طارق محمد عبد المنعم للتعزية فى وفاة فاروق عبد المطلب البيجاوي، والعميد خالد عبد الفتاح أبو الفضل للتعزية فى وفاة ألفت حسن عمران، وإبلاغ أسرهم خالص عزاء ومواساته.

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