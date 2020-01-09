مباحث أبو النمرس تداهم وكر عاطل لتصنيع السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت مأمورية من مباحث أبو النمرس مسكن عاطل اتخذه ورشة لتصنيع السلاح. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس قيام (سائق – له معلومات جنائية مسجلة – مقيم بدائرة المركز) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وصيانة الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته طبنجة، فرد محلى الصنع، 7 طلقات مختلفة الأعيرة وأجزاء وأدوات التصنيع. اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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