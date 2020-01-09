إحباط هجرة بطريقة غير شرعية لـ 13 شخصا عبر مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبط رجال البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، محاولة هجرة مجموعة من الأشخاص بطريقة غير شرعية، وضبط أحد القائمين على محاولة تهريبهم.

كانت الإدارة تمكنت من ضبط 13 شخص بدائرة قسم شرطة مطروح، من راغبي السفر إلى إحدى الدول العربية قادمين من محافظة أسيوط، وبمناقشتهم قرروا بأن القائمين على تسفيرهم عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، وآخر مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأول "العاطل" بمأمورية من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.