الداخلية تكشف حقيقة العثور على جثة فتاة بدون أعضائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

قالت وزارة الدخلية، إنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى حول مقتل طفلة والعثور عليها بدون بعض أعضائها.

وأضافت الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس؛ على خلفية ما تم تداوله على موقع التواصل الإجماعى "فيس بوك" بشأن واقعة مقتل طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بمنطقة السكاكينى بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة - مقيمة حالياً طرف خالتها بمنطقة عزة الهجانة بحى مدينة نصر- والعثور على جثتها بدون بعض أعضائها.

من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة إلى الطفلة عن طريق عمها، وتبين أنها على قيد الحياة ولا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، كما تبين أن وراء نشر الخبر المشار إليه، والد الطفلة "معروف عنه تعاطى المواد المخدرة" وسبق إتهامه فى العديد من القضايا، وذلك بهدف إستجداء المواطنين وجمع مبالغ مالية.

تم تسليم الطفلة لعمها، والتنبيه عليه بحسن رعايتها.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.