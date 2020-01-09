بعد 3 سنوات.. الأموال العامة تضبط موظفا بشركة كهرباء اختلس مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة في ضبط موظف بشركة كهرباء، استغل موقعه الوظيفي واختلس أكثر من مليون جنيه.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام (موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) باختلاس مبالغ مالية من عهدته دون وجه حق مما أضر بأموال جهة عمله.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام قيام المذكور في غضون الفترة من (شهر مارس 2016 – حتى فبراير 2018) باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي "كونه يشغل منصب مساعد تحصيل آنذاك" ومناط له تحصيل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بكبار المشتركين بالشركة محل عمله نقداً أو بموجب شيكات، فقام بتحصيل قيمة بعض الفواتير نقداً من العملاء بإجمالي مبلغ (1,131 ميلون جنيه) تقريباً واختلسه لنفسه دون وجه حق وامتنع عن توريده، وفى سبيل عدم اكتشاف أمره قام بتسوية قيمة تلك الفواتير المختلسة بموجب شيكات خاصة بفواتير عملاء آخرين وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تردده على مقر عمله وبمواجهته اعترف بارتكابها وطلب تمكينه من سداد الأموال المستحقة عليه.