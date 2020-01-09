خلال 24 ساعة.. ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1054 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و1002 قضية تموينية متنوعة.

كما نجحت الحملات في ضبط11 ألف و807 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.