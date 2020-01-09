وفد كوري يزور "قومي المرأة" للتعرف على جهوده لمناهضة العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
زار وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (koica)، الخميس، المجلس القومي للمرأة؛ للتعرف على جهود المجلس في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا المجال.
واستعرضت مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس الدكتورة نجلاء العادلي، وفق بيان صادر عن المجلس- تاريخ المجلس منذ إنشائه باعتباره الآلية الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، ويتبع رئيس الجمهورية، متحدثه عن تشكيله وأهدافه واختصاصاته.
كما استعرضت جهود المجلس في مجال مناهضة العنف ضد المرأة من حيث إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتخصيص محور للحماية من كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتحدثت عن جهود مكتب شكاوى المرأة في هذا السياق، مشيرة إلى إنشاء وحدة بوزارة الداخلية؛ للقضاء على العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، مستعرضة جهود المجلس في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
من جانبها، عرضت المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس منى الغزالي، جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والمعنية بتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإنجازاتها خلال فترة عملها بالمجلس.
وعقب ذلك، تفقد الوفد الكوري وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومكتب شكاوى المرأة، ومركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، حيث أشاد بجهود المجلس في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، معربا عن تمنياته في استدامة هذه الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى للمرأة المصرية.
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