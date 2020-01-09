​"الإياتا": 3.3‎% زيادة في حركة سفر الركاب و4.9‎% بالشركات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، نتائج حركة الركاب العالمية لشهر نوفمبر الماضي حيث أظهرت ارتفاع الطلب بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الشهر في عام 2018.

وقال ألكساندر دي جونياك رئيس "الإياتا"، إن النتائج أظهرت استمرار تأثير النشاط الاقتصادي البطيء بسبب التوترات والاضطرابات والتي طالت أوروبا أيضا.

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وأضاف جونياك في تصريحات صحفية، الخميس، أن هناك تطورات إيجابية في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين نتج عنها دلائل على زيادة في الأعمال التجارية سوف تؤدي إلى دعم زيادة الطلب على السفر خلال الأسابيع القادمة.

ولفت ألكساندر إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت زيادة بنسبة 7.4% في نوفمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 5.6% في أكتوبر الماضي، وارتفع معدل الركاب 5.0 ‎%‎، وكان هناك زيادة فيطلب السفر إلى آسيا وأوروبا.

وأشار ألكساندر إلى ارتفاع حركة الطيران لدي الشركات الأفريقية بنسبة 4.9% في نوفمبر الماضي.