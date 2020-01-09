تخصيص مقر لوحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان محافظة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، تخصيص مقر لوحدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالدور الأرضي بالديوان العام، للتسهيل على أصحاب الهمم في تقديم طلباتهم.

وأوضحت عبير عبدالغني مدير وحدة الإعاقة بأسيوط، أن مقر وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالدور الأرضي بالديوان العام للمحافظة، جاء للتخفيف على أصحاب الهمم في استقبال شكواهم، وعرضها خلال اللقاء الأسبوعي على المحافظ.