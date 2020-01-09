بعد حادث والد إيهاب توفيق.. 10 نصائح من "الكهرباء" لتجنب مخاطر الدفايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

قال مصدر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه تم نشر عدد من النصائح والإجراءات الواجب اتباعها عند استخدام الدفايات الكهربائية؛ تجنبا لحدوث أي عواقب وخيمة مثل ماس كهربائي أو اندلاع حريق.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه يجب الحرص عند استخدام المدفئة في المنزل، نتيجة للحوادث المتكررة التي وقعت مؤخرًا، ومن أبرز هذه النصائح مراعاة فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة وعدم تكرها تعمل ليلًا حال نوم جميع أفراد الأسرة.

وينشر الخليج 365 النصائح التي وجهها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتجنب مخاطر الدفايات:

1-. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية

3. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق

4. تمديد الأسلاك بعيدا عن أماكن الرطوبة و الحرارة.

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5. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

6. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال

7. لا تضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل

8. عدم استعمالها كأداة للإشعال أو التسخين

9. يراعى فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة

10. عدم تركها تعمل ليلًا حال نوم جميع أفراد الأسرة.

كان مصدر في مديرية أمن القاهرة، كشف أن المعاينة الأولية لحادث حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق تشير إلى أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية (الدفاية) كان السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.

أسفر الحادث عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه، فيما تبين أنه أصيب باختناق قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.