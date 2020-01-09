"الري" تكشف أبرز النقاط الخلافية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تأمل في الوصول إلى اتفاق بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بالرغم من وجود بعض الخلافات الجوهرية الفنية في المفاوضات.

وانطلق الاجتماع الرابع على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) بمشاركة ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة بصفتهم مراقبين للاجتماعات، أمس ويواصل أعماله لليوم الثاني اليوم؛ للمضي قدما في مفاوضات سد النهضة.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاث بواشنطن في 13 يناير الجاري، لتقييم مباحثات الاجتماعات الأربعة.

وأضاف "السباعي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، مساء الأربعاء: "نحاول التقريب بين وجهات النظر خلال الاجتماعات الماضية، والجانب الفني المصري حريص كل الحرص على الوصول إلى اتفاق عادل ومستدام يحقق المكاسب التي تنشدها للدول الثلاث وليس لطرف على حساب الآخر".

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ولفت المتحدث باسم وزارة الري إلى وجود نقاط فنية خلافية لم يتم التوافق عليها حتى الآن، وتأمل مصر الوصول إلى اتفاق بشأنها، تتعلق بالقواعد الخاصة بملء السد وفتراته والتعامل معها، وفترات التشغيل، وقواعد التعامل مع الجفاف والجفاف الممتد خلال فترات الملء، وتوليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية التي تنشدها إثيوبيا بدون إحداث ضرر جسيم على دول المصب.

وأوضح أن القواعد التشغيلية يجب أن تكون عادلة ومتوازنة وألا تحوي حقوقًا جائرة لطرف على حساب الآخر حتى نتمكن من تحقيق التوازن بين مصالح الدول الثلاث.

وأشار إلى استمرار النقاشات على مستوى اليوم الثاني للاجتماع الرابع لوزراء الدول الثلاث بإثيوبيا، متابعًا: "نأمل في الوصول إلى اتفاق أو تقريب وجهات النظر، وهناك خطوات حثيثة من جانبنا لتقريب وجهات النظر ونأمل الوصول إلى شيء".