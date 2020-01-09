​وزير خارجية الصين يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، وانج يي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الصين، بعد انتهاء زيارته للبلاد والتي استمرت يومين، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتباحثا حول الموضوعات والقضايا المشتركة وخاصة مبادرة طريق الحرير الصينية ورؤية مصر 2030 وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وزير خارجية الصين غادر على طائرة خاصة بعد إنهاء إجراءات سفره من الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان في وداعه عدد من مسؤولي وزارة الخارجية والسفارة الصينية بالقاهرة.

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ومن المقرر أن يستكمل مستشار الدولة ووزير خارجية الصين وانج يي ، جولته الأفريقية التي كانت أولى محطاتها القاهرة ، ليتوجه إلى جيبوتي وإريتريا وبوروندي وزيمبابوي، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي لمتابعة تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني – الأفريقي.

تناول اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي مع مستشار الدولة الصيني، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، أشار الرئيس إلى تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وتطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة.

كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلًا عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الدولة المصرية .