مصر | ضبط شخصين لإطلاقهما أعيرة نارية في مشاجرة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لإطلاقهما أعيرة نارية في مشاجرة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بإطلاق الأعيرة النارية، تجاه آخرين، بمشاجرة بدائرة مركز أبنوب بأسيوط، وبحوزتهما بندقيتين آليتين.
وتبلغ لإدارة شرطة النجدة، بمديرية أمن أسيوط، بوقوع مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية، ومصابين بدائرة مركز شرطة أبنوب.
وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط الشقيقين بالطرف الثاني، محدثي إصابة الطرف الأول وأرشدا عن بندقيتين آلية، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، إثر خلافات بينهم.
وتبلغ لإدارة شرطة النجدة، بمديرية أمن أسيوط، بوقوع مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية، ومصابين بدائرة مركز شرطة أبنوب.
وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة، طرف أول 3 أشخاص، بينهم طالب، مصابين بطلقات نارية، وطرف ثاني 3 أشخاص، بينهم سيدة مصابة بطلق ناري، وشقيقيها "مزارعين"، حيث تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية.
وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط الشقيقين بالطرف الثاني، محدثي إصابة الطرف الأول وأرشدا عن بندقيتين آلية، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، إثر خلافات بينهم.