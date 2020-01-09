مصر | ضبط شخصين لإطلاقهما أعيرة نارية في مشاجرة بأسيوط

وتبلغ لإدارة شرطة النجدة، بمديرية أمن أسيوط، بوقوع مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية، ومصابين بدائرة مركز شرطة أبنوب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة، طرف أول 3 أشخاص، بينهم طالب، مصابين بطلقات نارية، وطرف ثاني 3 أشخاص، بينهم سيدة مصابة بطلق ناري، وشقيقيها "مزارعين"، حيث تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط الشقيقين بالطرف الثاني، محدثي إصابة الطرف الأول وأرشدا عن بندقيتين آلية، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، إثر خلافات بينهم.

