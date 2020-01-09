مصر | رفض طعن مدير عام بالتأمينات لوقف قرار مجازاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض طعن مدير عام بالتأمينات لوقف قرار مجازاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم القبول الشكلي لطعن مدير عام لمنطقة تأمينات الشرقية للعاملين بالقطاع الحكومي، لوقف قرار مجازاته من رئيس صندوق العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإيقافه عن العمل لمدة ٣ أشهر، وإيقاف صرف نصف أجره، لرفعه بغير الشكل الذي رسمه القانون.

وتبين للمحكمة، أن الطاعن لجأ للقضاء دون أن يلجأ للجنة التوفيق فى بعض المنازعات المختصة قبل إقامة الطعن، ومن ثم يكون أغفل اتخاذ إجراء شكلي جوهري أوجب المُشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن.